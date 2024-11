Thesocialpost.it - 19enne offre una sigaretta alla sua fidanzata, lui lo accoltella: arrestato ragazzo di 16 anni

Leggi su Thesocialpost.it

16enneunper gelosia:con l’accusa di tentato omicidioUn episodio di estrema violenza ha scosso Cassibile, in provincia di Siracusa. Undi 16è statocon l’accusa di tentato omicidio aggravato e porto abusivo di armi dopo averto un giovane di 19, reo, secondo l’aggressore, di aver offerto unasua. L’ordine di custodia cautelare è stato emesso dal Gip del Tribunale per i Minorenni di Catania, su richiesta della Procura per i minorenni. Il giovane è stato condotto all’istituto penale per minorenni di Catania-Bicocca.I fattiL’aggressione è avvenuta la sera del 28 giugno scorso, durante una serata in una discoteca a Fontane Bianche. Secondo le ricostruzioni dei carabinieri, il 16enne, spinto dgelosia, ha iniziato una lite con ildopo che quest’ultimo aveva regalato unadell’aggressore.