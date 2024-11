Volley Challenge Cup maschile 2025 | Civitanova liquida in tre set i cechi del Karlovarsko

Leggi su Sportface.it

E' durata poco più di un'ora la gara, valida per l'andata dei sedicesimi della CevCup 2024/di. Troppo superiori gli uomini di Giampaolo Medei, che hanno iniziato nel migliore dei modi questa nuova avventura in Europa. 0-3 (16-25, 18-25, 14-25) il punteggio dell'incontro, dominato in lungo e in largo dai cucinieri, capaci di mandare agevolmente al tappeto la compagine ceca di coach Stefano Mascia. Questa ha tentato di sfruttare il fattore campo, ma ad eccezione di un acuto a inizio nel secondo parziale non è mai riuscita ad impensierire i rivali, subendo un sonoro ko alla Sport Hall for Indoor Games di Karlovy Vary, in Repubblica Ceca. Miglior realizzatore Aleksandar Nikolov con 14 punti.