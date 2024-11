Lanazione.it - Via Salvadori, nasce un nuovo fosso per difendere il quartiere dalle alluvioni

Arezzo, 14 novembre 2024 – Tra viae via Padre Teodosio, dove strade, ferrovia, case e corsi d’acqua si intrecciano formando un tutt’uno, ha colpito duro il violento nubifragio che il 27 luglio 2019 ha investito la città di Arezzo. Di fronte alle intense piogge, la fossetta della linea ferroviaria si è dimostrata insufficiente ad accogliere l’ingente afflusso delle acque che provenivanoaree a monte della S.G.C. dei Due Mari, compresa la zona della Sella. Il risultato è quello che tutti ricordano: danni e allagamenti diffusi, con una particolare criticità in corrispondenza del ponticello di attraversamento di Via, punto in cui esondazioni significative si sono propagate attraverso il sottopasso della linea ferroviaria, andando ad interessare via Ippolito Nievo e un’estesa area del comparto urbano della zona di Via Romana.