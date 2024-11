Ilgiorno.it - Un questionario per dire "no" alla mafia

Unper “fotografare“ il fenomeno mafioso in città. Lo propone il Comune di Brescia, seconda città dopo Milano, in Lombardia, per numero di beni confiscati alle mafie. Un dato particolarmente pesante che dimostra come lasia riuscita a insinuarsi nel mondo economico e sociale anche bresciano, mutando nel tempo la sua metodologia criminale. Muovendosi nell’ombra e gestendo affari, usura, prostituzione e traffico di stupefacenti, la criminalità organizzata è riuscita a infiltrarsi nelle attività imprenditoriali, finanziarie e produttive dell’area bresciana, portando potere e denaro illeciti. Oltre al contrasto e repressione da parte delle Forze dell’Ordine, è fondamentale mettere in campo tutti gli strumenti utili a fronteggiare l’avanzata della criminalità organizzata. Da qui la scelta dell’amministrazione di finanziare e sostenere il progetto di assistenza e aiuto alle vittime didel nostro territorio, considerando centrale il ruolo del Nab – Network antibresciano come uno degli strumenti efficaci a tale contrasto.