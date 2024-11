Terzotemponapoli.com - Ulivieri: “Conte ha il merito di adattarsi al materiale a disposizione”

Il presidente dell’AssoAllenatori Renzoa Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre ha parlato, tra le altre cose, del Napoli di, del sistema arbitrale e del gioco sviluppato da alcuni allenatori in Italia. Di seguito le sue dichiarazioni.: “Giocare all’italiana non è più una virtù”Così l’ex allenatore: “Giocare all’italiana non è più una virtù, gli allenatori devono essere meticci, ovvero qualche volta italiano, altre volte inglesi o spagnoli, e così via. Serve essere camaleontici. Facciamo confusione attualmente quando parliamo di calcio all’italiana: era ‘catenaccio e contropiede’, ebbene di catenaccio puro non ne vediamo più. Vediamo pressing medio o alto, aggredendo l’avversario per recuperare palla. Il Napoli sa alternare questo tipo di situazioni.ha ildial, facendo esprimere alle proprie squadre il miglior calcio possibile con i calciatori che si hanno.