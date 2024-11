Fanpage.it - Terrificante trappola tesa al campione di motocross, lo squarcio in volto fa paura: “Ho avuto fortuna”

Pauroso incidente per il pilota di motociclismo off-road Taddy Blazusiak che è caduto vittima di unamentre si allenava nei boschi. Per lui uno spaventosoin viso che ha richiesto un intervento chirurgico e il tormento per cosa sarebbe potuto succedere se quel cavo teso lo avesse colpito qualche centimetro più in basso.