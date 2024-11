Sampdoria il ds Accardi | Mi prendo le mie responsabilità Sottil? Ha la fiducia di tutti

Leggi su Sportface.it

“Misempre le mie. Sono il primo che commette errorii giorni. Ora serve di più, il momento non ci fa felici. Dobbiamo dare di più come approccio e carattere. Il mercato di gennaio? Adesso pensiamo al Palermo e a dare il massimo. Inutile parlare di serie A, pensiamo a fare i fatti”. Pietro, direttore sportivo della, è intervenuto in conferenza stampa per dire la sua in un altro periodo negativo per il club blucerchiato. La posizione del tecnico Andrea, però, non è in pericolo: “Non è a tempo. Gode della mia, delladella società e della squadra. Sa anche lui, come me e come la squadra, che quello che si deve vedere oggi è sicuramente un altro spirito in tutte le partite. Sia nel primo sia nel secondo tempo”, il ds: “Mile mie