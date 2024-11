Gaeta.it - Proteste per la sosta dei bus turistici alle Mura Aureliane: la situazione si complica

Facebook WhatsAppTwitter Negli ultimi anni, i residenti di Roma hanno sollevato un crescente malcontento riguardo ai grandi autobus, spesso definiti “torpedoni”, cheno in modo permanente davanti. Questo problema ha attirato l’attenzione di cittadini, comitati e rappresentanti istituzionali, creando dibattiti accesi su come affrontare la questione. Le, costruite nel III secolo d.C. per volere dell’imperatore Aureliano, rappresentano uno dei più significativi simboli storici della città e meritano una gestione più attenta.Le: storia e importanzaLenon sono solo una struttura difensiva, ma anche un elemento culturale e turistico fondamentale per Roma. Queste, tra le più lunghe e meglio conservate al mondo, testimoniano un’epoca storica ricca di eventi e significati.