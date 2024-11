Formiche.net - Perché la Turchia nei Brics non preoccupa (al momento) la Nato. Parla Politi

Sarebbe il primo Paesea giocare su due tavoli così distanti e diversi. Da tempo laaveva bussato alla porta del gruppo delle economie emergenti, che comprende Brasile, Russia, India, Cina, Sudafrica, Etiopia, Iran, Egitto ed Emirati Arabi Uniti. E oggi ad Ankara è stato offerto lo status di Paese partner: lo ha dichiarato ufficialmente il ministro del Commercio turco Omer Bolat. Non si tratta di un passaggio usuale, data la peculiarità del Paese in questione, membro dellae player significativo, tanto nel Mediterraneo quanto nel Medio Oriente. Ciò produce una serie di riflessioni che andranno necessariamente fatte (in Ue e in Usa).La strategia di ErdoganUn mese fa il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, in occasione del vertice dei leader deia Kazan, aveva caratterizzato la sua presenza in quell’assise come fondamentale per la prosecuzione della sua strategia: promuovere la cooperazione economica con gli stati membri, e farlo non in concorrenza all’alleanza atlantica ma piuttosto come un’azione parallela.