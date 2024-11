Oasport.it - LIVE Belgio-Italia 0-1, Nations League calcio in DIRETTA: Retegui spreca davanti al portiere!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA68? Pronti due cambi per il.66? Fuorie Dimarco, dentro Udogie e Kean nell’.64? Lukaku manca il controllo in area di rigore.62? Sinistro diche spedisce il pallone fuori.60? Partita ancora estremamente in bilico.58? Errore difensivo dell’che lascia tutto solo Openda, Donnarumma si fa trovare pronto.56? Trossard al volo di destro, vola Donnarumma.54? Di Lorenzo di testa sfiora il raddoppio di testa, dopo un mucchio selvaggio in area di rigore.52?una clamorosa occasioneal.50? Trossard dalla distanza non trova il secondo palo.48? Di Lorenzo ferma Lukaku nell’uno contro uno.46? Inizia il secondo tempo!21.35 Grandefino a questo primo tempo, vince e convince. Manca cinismo per arrivare al raddoppio, ma la nazionale azzurra domina in ogni reparto.