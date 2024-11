Bergamonews.it - L’Associazione bergamasca EvK2CNR a Cop29: un tavolo di lavoro dedicato alle montagne e ai ghiacciai

Bergamo. Sono 50 gli eventi organizzatati nel Padiglione Italia a Baku nel corso della 29ª Conferenza delle Parti della Convenzione delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici che si sta svolgendo a Baku, ma uno solo di questi sarà interamentee aie con un protagonista bergamasco.Sabato 16 novembre17.30 all’interno del Padiglione Italia a latere dei tavoli istituzionali di Cop 29, verrà presentato “Aree montane e: Attività di ricerca italiane e internazionali per il monitoraggio e la conservazione” un side event organizzato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale in collaborazione con L’Aeronautica Militare,e Il World Meterological Organization.Ilmira a promuovere le attività di ricerca nazionali e le collaborazioni internazionali sul monitoraggio climatico delle aree montane e dei, evidenziando l’importante impatto che queste hanno sulla cooperazione per lo sviluppo sostenibile e la gestione delle risorse.