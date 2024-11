Ilrestodelcarlino.it - La Civitanovese si rinforza. Ecco l’attaccante Tassi

Quello di Edoardo, classe 1998, è il nome scelto perre l’attacco della. Il calciatore ha svolto l’allenamento insieme ai nuovi compagni e oggi dovrebbe essere tesserato dal club rivierasco.aveva iniziato la stagione con l’Alma Juventus Fano (Eccellenza), mentre lo scorso anno si era barcamenato tra il Rotonda (Basilicata) e il Portogruaro, prima era stato al Monte Prodeco (entrambe in Veneto). Nel passato ha militato anche con la Fermana. In carriera,non ha realizzato tanti gol, però vanta presenze in Lega Pro e D e qualche convocazione in B.quindi una pedina in più per l’attacco che ancora latita. Finora sono stati messi a segno solo 8 gol, ma grazie alle due reti realizzate a Teramo, la squadra di Alfonsi non è più la peggiore del campionato in termini realizzativi.