Intesa Sanpaolo, riparte il progetto di formazione gratuita per i disoccupati over 40

Prende il via la nuova edizione di Digital restart, ilformativo gratuito die Fideuram –private banking che aiuta persone disoccupate40 a sviluppare nuove competenze digitali e trasversali (motivazione al cambiamento, collaborazione, agilità emotiva, comunicazione efficace, public speaking) per facilitare il loro reinserimento nel mercato del lavoro. Sono già 100 le persone aiutate nelle scorse quattro edizioni. Due su tre hanno trovato lavoro, in prevalenza donne.Selezionate 50 persone per frequentare il master su due classi a Milano e RomaOltre al periodo formativo di 12 settimane con didattica in presenza e on line, vengono facilitati colloqui con le aziende e workshop tenuti da esperti di career management. Su oltre 1.000 candidature ricevute, sono state selezionate 50 persone per frequentare il master su due classi a Milano e Roma in base a curriculum, conoscenze tecniche, attitudine e motivazione.