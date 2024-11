Liberoquotidiano.it - Ilaria Salis ed Elon Musk? Attacchi ai magistrati: perché il Pd perde la faccia

non può fare così, però. Già la sinistra italiana – e non solo – è in ambasce per le sconfitte a ripetizioni collezionate sul suolo patrio e pure in terra americana, e poi piomba pure lui con quel lapidario «questi giudici devono andarsene» a far precipitare il rossume nostrano nel burrone più profondo che c'è. Tutti paonazzi in viso, ciascuno a dar di gomito all'altro, si passavano su whatsapp il tweet disu X: «Ma hai visto che ha scritto?». Certo, lo hanno visto tutti. Ma come si permette, dicono? Un sostenitore di Trump, poi? Adesso glielamo pagare e non sanno da dove cominciare a vendicarsi. Non gli possono fare proprio niente,tutti hanno visto quello che sta combinando un manipolo diintruppati nella loro associazione di riferimento sul caso Albania, con la pretesa di sovvertire le leggi dello Stato.