Il contesto della decisione di Berco

ritira il licenziamento collettivo di 480 lavoratori: l'azienda fa un passo indietro, parte del gruppo Thyssenkrupp, ha fatto una mossa significativa ritirando la procedura di licenziamento collettivo che riguardava 480 dipendenti. Questo importante cambiamento è emerso al termine di un incontro presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy , secondo quanto riportato da fonti sindacali. Con questa, l'azienda non solo ha eliminato i piani di licenziamento, ma ha anche revocato la disdetta degli accordi integrativi che regolano il rapporto di lavoro con i sindacati.L'aziendaha sede a Copparo, in provincia di Ferrara, e si dedica alla produzione di componenti e sistemi per sottocarro di macchine movimento terra, in particolare le cingolate.