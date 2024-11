Liberoquotidiano.it - Ecco perché "Napoli New York “ è il più bel film di Gabriele Salvatores

La frase cult delè una lezione di vita: “Tu non sei straniero, sei solo povero. Se invece sei ricco, non sei mai straniero. “New“ è il più beldi, perchè sa parlare di immigrazione come in una favola di formazione. Tornare al cinema con unambientato in unadel dopoguerra, da voce e volto ai tanti italiani che hanno tentato la fortuna oltreoceano. Ma il regista non eccede con gli atteggiamenti dolorosi e denigratori, salva tutto ciò che può dare valore alla vita, partendo dai due piccoli protagonisti, Carmine (Antonio Guerra), e Celestina (Dea Lanzaro) che, rimasti soli, vivono in unaassolata e priva di denaro e di cibo. Finchè una notte salgono su una nave in partenza per l'America alla ricerca della sorella di Celestina, emigrata pochi mesi prima.