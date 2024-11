Gaeta.it - Dramma a Chivasso: donna dà fuoco alla casa della figlia e tenta di suicidarsi

Facebook WhatsAppTwitter Un tragico evento ha scosso la cittadina ditra il 10 e l’11 novembre 2024, quando unacon gravi problemi psichiatrici ha incendiato la stanza da lettoe del genero, culminando in untivo di suicidio. Questi eventitici hanno non solo segnato la vita dei protagonisti, ma hanno anche suscitato una profonda riflessione nella comunità locale, evidenziando la necessità di una maggiore attenzione e supporto alle persone che fronteggiano difficoltà mentali.Gli eventitici in un casolareLa vicenda si è svolta all’interno di un casolare, dove la, trasferitasi da poco nella25enne e del compagno di 53 anni, ha dato inizio a una serie di eventi angoscianti. Secondo le ricostruzioni emerse, ha utilizzato dei fiammiferi per accendere ilall’ingressostanza del genero.