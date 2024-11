Ilgiorno.it - Digitalizzazione. Palazzo Marino chiama i cittadini

Razzante* Il Comune di Milano ha deciso dire a raccolta iper condividere le strategie migliori per una corretta gestione dei loro dati e per potenziare gli effetti benefici della. Lo fa presentando il “Manifesto dell’Ecosistema Digitale Urbano”, un documento che delinea sette principi guida per l’uso sicuro e trasparente dei dati prodotti dalla città. Questa iniziativa mira a coinvolgere attivamente i, invitandoli a contribuire con osservazioni ed emendamenti al miglioramento del testo, disponibile per consultazione sul portale del Comune.ha introdotto un accordo etico, strutturato sui sette principi (comunità, trasparenza, misurazione dell’impatto, equità, reciprocità, accessibilità, responsabilità), per garantire un accesso responsabile e vantaggioso alla piattaforma.