Dealcolati | la tecnologia italiana c' è Mancano i vini e la normativa

Trovare gli stand del Simei dedicati alle tecnologie per la deacolazione deiè quasi un gioco da ragazzi. Sono quelli più affollati, dove si possono incontrare grandi produttori incuriositi ed enologi in avanscoperta («Perché precluderci una possibilità?», si chiede uno di loro in cerca di informazioni). Di fatto si tratta della grande novità del Salone delle macchine per l’enologia e l’imbottigliamento di Unione, in corso a Milano (12-15 novembre). La grande curiosità da parte dei produttori italiani (dove vale il detto "Si guarda ma non si tocca", visto che inon si possono produrre) è superata solo dall'interesse concreto da parte di quelli stranieri (dove la produzione è già consentita), accorsi in massa a conoscere da vicino le nuove possibilità sul mercato per la produzione dino e low alcol.