D'Ambrosio: «Maldini già da Inter? Può diventarlo ma serve costanza!»

A margine di un evento organizzato dal Monza, Danilosi è espresso sulla sua squadra ma anche su Daniel, spesso accostato all’in ottica calciomercato.VOGLIA DI RISCATTO – Daniloracconta le sensazioni in casa Monza, prima di passare a parlare di Daniel: «Quando fai delle ottime prestazioni, soprattutto con squadre forti e non riesci punti a casa, talvolta anche soltanto per demeriti nostri, un pochino il morale si abbassa. Però in questo momento stiamo lavorando su questa cosa qua e il campionato è ancora lungo e c’è tempo per fare delle ottime prestazioni e partite. Il Monza ha voglia di riscatto non tanto per quanto riguarda le prestazioni perché le partite ci sono state ma a livello di numeri. Puoi fare un bel calcio e puoi avere tutte le occasioni che vuoi ma se poi non porti a casa dei punti la classifica parla chiaro».