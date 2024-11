Gaeta.it - Confindustria Nautica e il trionfo italiano al Metstrade di Amsterdam

Facebook WhatsAppTwitter A partire da martedì prossimo e fino al 21 novembre,parteciperà con una vasta collettiva di 74 aziende italiane aldi, il salone internazionale chiave per il settore della componentistica e degli accessori per lada diporto. Questa manifestazione rappresenta un’importante piattaforma di incontro per gli operatori del settore, mettendo in mostra l’innovazione e l’eccellenza che caratterizzano il Made in Italy.L’eccellenza del Made in Italy nellaSaverio Cecchi, Presidente di, ha sottolineato come la partecipazione alevidenzi l’alta qualità e il design distintivo dei prodotti italiani. L’industria dellada diporto nel nostro Paese gioca un ruolo predominante a livello mondiale, con un fatturato che nel 2023 ha superato i 2 miliardi di euro.