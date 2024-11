Gaeta.it - Accuse di crimine di guerra: Israele e lo sfollamento forzato dei palestinesi a Gaza

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Le dinamiche conflittuali in Medio Oriente sono state nuovamente al centro dell’attenzione internazionale, in particolare per quanto riguarda il trattamento dei civilinella Striscia di. Secondo un recente rapporto di Human Rights Watch, l’esercito israeliano starebbe attuando una politica di evacuazione forzata, considerata equivalente a “pulizia etnica” e “di”. Questo documento getta ulteriore luce sulle violazioni dei diritti umani e sulla situazione già critica per le popolazioni civili coinvolte nel conflitto.Ledi Human Rights WatchHuman Rights Watch ha messo in evidenza come gli ordini di evacuazione imposti dalle autorità israeliane stiano portando a uno“deliberato e massiccio” dei civili