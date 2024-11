Digital-news.it - 12° HbbTV Symposium e Awards 2024 ? Segui la Diretta Streaming OGGI su Digital-News.it

INDALLE 11:50 ITALIANE CLICCANDO NELLA FINESTRA QUI SOTTO 12°LondraLIVE @.itUna produzione a cura di Comunicaree - Piattaforma CONNECT #FED2025Media Partner:.it Il 12°and, che si terrà il 14-15 novembrea Londra, nel Regno Unito, offrirà una piattaforma unica per presentare e discutere gli sviluppi più recenti nel settore della TV connessa. Questo evento annuale di grande rilevanza, rivolto a operatori di piattaforme, emittenti, inserzionisti, adtech, organizzazioni di standard e aziende tecnologiche, è organizzato in collaborazione con Everyone TV. La joint venture, sostenuta dalle principali emittenti pubbliche del Regno Unito come BBC, ITV, Channel 4 e Channel 5, gestisce le piattaforme televisive gratuite Freeview e Freesat, e recentemente ha lanciato Freely, un servizio che permetterà agli utenti di guardare gratuitamente TV ine on-demand, disponibile nel Regno Unito attraverso la nuova generazione di smart TV.