We Live in Time | Cambia data d'uscita il film di John Crowley

Il nuovodiretto dadal titolo Weinhato, l’annuncio nella tarda mattinata di oggi.In linea con gli altri paesi europei che porteranno ilal cinema da gennaio, Weinè stato pertanto spostato dal 28 novembre al 6 febbraio 2025. In aggiunta alla nuova, Lucky Red ha diffuso il nuovo poster, lo trovate in fondo alla pagina.Wein– Tutto il tempo che abbiamo è stato scritto e diretto da. Nel cast spazio per la coppia formata da Andrew Garfield e Florence Pugh. L’uscita nelle sale italiane delè stato fissato per il 6 febbraio 2025, dopo la presentazione alla Festa del Cinema di Roma.La Trama: Un incontro fortuitole vite di Almut (Florence Pugh), una chef in ascesa, e Tobias (Andrew Garfield), appena uscito da un divorzio.