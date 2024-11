Terracina furto in un negozio | sfondano la vetrina e portano via occhiali griffati

Leggi su Ilfaroonline.it

, 13 novembre 2024 –lacon un blocco di cemento e rubano: è successo a, alle prime ore dell’alba, dove i Carabinieri della Radiomobile e della locale Stazione su richiesta pervenuta al 112 N.U.E. sono intervenuti presso undi.Ilè stato perpetrato da ignoti che mediante l’effrazione della vetrata d’ingresso con l’uso di un basamento in cemento, si erano introdotti all’interno dell’attività commerciale, portando via vari. Sono in corso accertamenti da parte dei Carabinieri di Aprilia finalizzati ad individuare i responsabili del, anche attraverso la disamina delle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza presenti dell’area di interesse operativo.Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.