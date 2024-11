Swisscom, arriva il nulla osta per l’acquisizione di Vodafone Italia

Leggi su Ildenaro.it

L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom) ha approvatodi, valutando l’impatto dell’operazione sulla concorrenza e il pluralismo nel mercato audiovisivono. Secondo, che controlla Fastweb in, questo è un passaggio cruciale verso le autorizzazioni regolamentari necessarie, seguendo il via libera ricevuto dalla Commissione UE a settembre.diprocede come previsto:ha ottenuto il finanziamento di 8 miliardi di euro a maggio 2024 e ha ricevuto approvazioni incondizionate dal governono (golden power), dalla Commissione della concorrenza svizzera e dalla Commissione europea (Foreign Subsidies Regulation). Restano due autorizzazioni, tra cui quella dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm)na, che ha avviato un’indagine approfondita sull’11 settembre 2024.