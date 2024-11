Dailymilan.it - SOCIAL – Milan, Alvaro Morata torna a allenarsi con la Spagna? Il video

Alvaro Morata in campo con la maglia della Spagna dopo il trauma cranico subito in allenamento con il Milan? Le sue condizioni. Morata ha fatto il suo ritorno sul terreno da gioco. Il centravanti del Milan ha già ripreso ad allenarsi con la maglia della Spagna dopo il trauma cranico subito giovedì 7 novembre in seguito a uno scontro aereo in allenamento con Strahinja Pavlovic. Un infortunio che non ha consentito al calciatore di prendere parte alla partita in trasferta sul campo del Cagliari e aveva messo in dubbio la sua risposta alla convocazione della propria nazionale. Morata in campo dopo il trauma cranico. Le immagini View this post on Instagram A post shared by Selección Española Masculina de Fútbol (@sefutbol) Un problema però, per fortuna, ormai superato.