Terzotemponapoli.com - Serie A, cinismo sotto porta: Dea in vetta alla dodicesima giornata

Leggi su Terzotemponapoli.com

A,: Dea in, primato Samp nelle ultime 5stagioniDopo le prime dodici giornate diA è già bagarre pazzesca per i primi posti della classifica. In una lotta così serrata, per ogni candidata al titolo diventa cruciale sbagliare meno delle altre e saper sfruttare ogni occasione a proprio vantaggio. Ma quale team, in termini di “”, è il migliore inA? Lo studio di News.Superscommesse.it basato sul rapporto tiri/gol parte dall’attualità per designare la squadra più cinica delle ultime 5 stagioni di campionato.A 2024-2025: concretezza Dea, Fiorentina e Veronasulpodioinsieme ai bergamaschiStando ai dati del sito “Transfermarkt”,vigilia del tredicesimo turno è l’Atalanta la squadra diA più cinica di tutte: per la Dea 265 tiri e 31 gol, dunque il 11.