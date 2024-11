Anticipazionitv.it - Sergio Mattarella risponde a Musk: “L’Italia sa badare a sé stessa”

Leggi su Anticipazionitv.it

Il presidente della Repubblica,, ha risposto con fermezza alle critiche mosse da Elonverso i giudici italiani, a seguito della decisione del Tribunale di Roma di non convalidare il trattenimento dei migranti arrivati in Albania. Il Capo dello Stato ha ribadito il rispetto della sovranità italiana e ha ammonito l’imprenditore americano, ricordando che “è un grande Paese democratico”., prossimo a entrare nella nuova amministrazione Trump alla Casa Bianca, aveva attaccato duramente i magistrati italiani su X, scrivendo: “questi giudici devono andarsene”. Le parole diarrivano in un momento in cui il tema migratorio e le relazioni internazionali sono al centro dell’attenzione politica.La ferma risposta diha risposto senza esitazione alle dichiarazioni di Elon, difendendo la magistratura italiana e la sovranità del Paese.