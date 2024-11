Ilfattoquotidiano.it - Roma, Claudio Ranieri è il nuovo allenatore: una missione complessa per l’uomo delle favole. Ma per il “sì” ha chiesto delle garanzie

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Allanon potrò mai dire di no”. Detto, fatto: rieccocon la tuta giallorossa, cinque mesi dopo l’addio al Cagliari e l’annuncio di aver chiuso con le squadre di club. Siraveva lasciato una porta aperta solo a un’eventuale nazionale “simpatica”, ma la chiamata non è mai arrivata. È spuntata invece la, profondamente malata, dodicesima in campionato, in grande ritardo in Europa, un gruppo di giocatori in crisi, una tifoseria depressa e furibonda con la proprietà. Laha chiamato e, volato martedì sera a Londra con la moglie Rosanna e l’agente Pietro Chiodi per incontrare Dan Friedkin, ha detto “obbedisco”. Il “sì” non è stato però a scatola chiusa: il tecnico di San Saba haun paio di rinforzi a gennaio e un proseguimento del rapporto. Farà il dirigente.