Maltempo in Spagna, allerta ed evacuati a Malaga. Ritrovati i corpi dei due bambini dispersi a Valencia

, 13 novembre 2024 – Evacuate 3mila persone e scuole chiuse a. Prosegue l’ondata diine scatta una nuovain Andalusia. L'Agenzia statale di meteorologia (Aemet) ha lanciato un’rossa valida per la provincia diper ‘rischio estremo’ di forti piogge e accumulo di acqua. Le autorità hanno deciso, a scopo precauzionale, di chiudere le scuole per la giornata di oggi, una misura già annunciata ieri ae in altri 60 comuni circa nella Comunitàna e in cinque province catalane di Tarragona. Inoltre, sempre in provincia di, dove i cittadini ieri sera hanno ricevuto sui propri cellulari un avviso da parte della Protezione Civile, sono state evacuate circa 3.000 persone da alcune località per il rischio di esondazione del fiume Guadalhorce.