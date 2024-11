Davidemaggio.it - Love, Reason, Get even: il cast della nuova romantic comedy

Da oggi è disponibile gratis e in esclusiva su Mediaset Infinity laserie turca, Get(A?k Mant?k ?ntikam), una, che vede come protagonisti Esra Erten (Burcu Özberk), una giovane cameriera e Ozan Korfal? (?lhan ?en), un ingegnere brillante che aprirà una startup di successo.?lhan ?en (Ozan Korfal?) in, GetTra iltroviamo volti conosciuti:L’attore Mehmet Koran Firhat (Ekrem Erten), nella serie interpreta il fratello di Esra, è comparso in My Home My Destiny nel ruolo di Celal;Mehmet Koran Firhat (Ekrem Erten) in, Getl’attrice Melisa Dongel (Ça?la Y?lmaz) presente inis in the air nel ruolo di Ceren;Melisa Dongel (Ça?la Y?lmaz) in, Getl’attrice Ceren Koc (Elif) comparsa in Mr Wrong – Lezioni d’amore nel ruolo di Ebru Atasoy; e l’attore Mehmet Yilmaz (Musa) ha avuto un piccolo ruolo in The Family.