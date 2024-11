Ilrestodelcarlino.it - L’emozione di Lorenzo e Vittoria, Premi Young

Protagonisti alla maratona più nota e probabilmente più suggestiva del pianeta. Da Cesena a New York, con le scarpette ai piedi e il cuore in gola,Sacchetti eCorsi, i due giovani che si sono aggiudicati ilBcc Romagnolo dell’edizione 2024 della Maratona Alzheimer, hanno portato la loro passione per la corsa fino alla Grande Mela. Anche l’istituto di credito cesenate si è peraltro assicurata una presenza ‘extra’ in questo importante evento sportivo, che ha infatti visto la partecipazione del dipendente della banca Roberto Palmas, appassionato maratoneta e giunto secondo nella sua categoria (60 maschile), concludendo il percorso in 3 ore, 11 minuti e 54 secondi e classificandosi 3.694esimo posto assoluto sui 55.646 atleti in gara, migliorando di due minuti il tempo realizzato alla Maratona di Berlino.