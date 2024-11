Lettera43.it - Il Guardian non pubblicherà più su X: «Piattaforma tossica con teorie del complotto di destra»

Leggi su Lettera43.it

Ilha fatto sapere che nonpiù alcun post su X dai suoi canali ufficiali. «Pensiamo che i vantaggi di essere su questasiano ora superati dagli aspetti negativi, e che le risorse potrebbero essere utilizzate meglio per promuovere il nostro giornalismo altrove», ha scritto la redazione del quotidiano britannico in un articolo. La decisione è giunta dopo aver constatato che il social network «è ormai popolato dadeldi estremae razzismo». E che è diventato una «mediatica», come «ha confermato la campagna elettorale presidenziale americana», dove il suo proprietario Elon Musk «ha utilizzato la sua influenza per modellare il discorso politico».Why theis no longer posting on X https://t.co/j4fRgzSYde— The(@) November 13, 2024Ilha più di 80 account su X con circa 27 milioni di follower«I social media possono essere uno strumento importante per le testate giornalistiche e aiutarci a raggiungere un nuovo pubblico», ha continuato il