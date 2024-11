Isaechia.it - Grande Fratello, Shaila perde le staffe contro Lorenzo: “Porca tro*a, non è possibile che…”

Leggi su Isaechia.it

Nella Casa, il rapporto traGatta, Helena Prestes eSpolverato è stato al centro di una serie di confronti che hanno svelato dinamiche complesse e sentimenti contrastanti. Dopo un confronto con Yulia Bruschi,ha deciso di parlare apertamente con Helena per capire meglio il legame che entrambe condividono con, manifestando dubbi e perplessità., che si sente molto legata a, ammette di nutrire sentimenti profondi per lui ma teme di fraintendere il suo reale interesse. Durante il confronto con Helena, la ballerina confida di voler evitare delusioni e preferisce conoscere la “brutta verità” piuttosto che alimentare illusioni. Ha affermato la Gatta:Quando mi piace qualcuno, io vado.Helena, che a sua volta aveva espresso un certo interesse per Spolverato, chiarisce di essersi affezionata a lui ma di non nutrire più gli stessi sentimenti di un tempo:Era un’infatuazione, ma non c’è più.