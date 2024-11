Gaeta.it - Fondazione Snaitech aderisce a Sport for Inclusion Network: un passo verso l’inclusione sociale attraverso lo sport

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitterha ufficialmente aderito afor, una rete che ha come obiettivo principale la promozione dell’e economica attrail potere delloe del gioco. Questa iniziativa mira a creare un ambiente di crescita per i giovani, specialmente quelli in situazioni di fragilità, utilizzando locome un mezzo per favorire il benessere, la socialità e lo sviluppo delle abilità personali.forsi configura come un’associazione di secondo livello, collegando diverse fondazioni e istituzioni che sostengono l’uso dellocome strumento di integrazione e crescita comunitaria, in linea con le normative europee e gli obiettivi di sviluppo sostenibile.La missione diforforè stata costituita per affrontare le sfide legate all’, proponendo attività che mirano a migliorare la qualità della vita di gruppi svantaggiati.