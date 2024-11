Iltempo.it - Fazzolari smorza i toni: “Giusto che Mattarella si faccia sentire, non c'è alcuna ingerenza di Musk”

Leggi su Iltempo.it

Un tentativo di abbassare idelle polemiche politiche sul caso legato alle parole di Elonsulle sentenze dei giudici italiani. Il sottosegretario alla presidenza Giovanbattista, interpellato dall'ANSA, si è espresso così sulla vicenda: “e doveroso che il Presidente della Repubblica, vertice della magistratura e garante della Costituzione,la sua voce. L'Italia sa badare a sé stessa. Non ci servono ingerenze straniere di altri governi, di ong, di grandi media. Per Fratelli d'Italia questo vale sempre e con chiunque, stupisce semmai che la sinistra si scopra sovranista a corrente alternata, invocando l'esterna contro questo governo e scandalizzandosi quando a commentare le vicende italiane è una persona comeche a oggi – ricordaprima di concludere - non è in carica in nessun governo”.