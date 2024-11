Ilgiorno.it - Davide Erba, corsi a dipendenti “fantasma” per coprire debiti a cinque zeri

tributari acompensati dopo la notizia delle indagini con un’attività sistematica di compensazioni con crediti certificati”, come i “costi di formazione per oltre 50dal 2020 al 2022 quando, invece, per l’Agenzia delle Entrate, ierano 15 e sono poi diventati 7”. C’è questo, secondo i pm Carloe Marco Giovanni Santini, alla base del secondo sequestro di documentazione contabile, pc e telefonini delle società di, indagato in relazione al suo ruolo di editore dello storico bisettimanale Il Cittadino. Ieri al Tribunale del Riesame la discussione del ricorso presentato dai difensori di, gli avvocati Attilio Villa e Monica Gambirasio, che sono riusciti a ottenere l’annullamento del primo sequestro sostenendo, tra l’altro, che non esiste alcuna istanza di fallimento del giornale su cui basare il reato di bancarotta fraudolenta.