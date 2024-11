Terzotemponapoli.com - Conte detta l’agenda: “la lezione del ‘Ma che significa?'”

Leggi su Terzotemponapoli.com

Dopo la partita tra Napoli e Inter, l’allenatore del Napoli, Antonio, ha catturato l’attenzione dei media con un intervento inaspettato e diretto, ripetendo la frase “Ma che?” ben 23 volte. Questo sfogo, apparentemente spontaneo, è diventato un esempio di comunicazione efficace, nonché una dimostrazione di come un leader possa “re” e orientare la discussione pubblica, un aspetto fondamentale non solo nel calcio, ma anche nella politica.: La Comunicazione come Strumento per “re”In politica, l’espressione “re” si riferisce alla capacità di indirizzare l’attenzione dei media e dell’opinione pubblica verso determinati temi. È una tattica comunicativa mirata a far sì che le persone discutano un argomento specifico, spesso con l’obiettivo di spostare l’attenzione da altri temi.