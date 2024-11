Romadailynews.it - Cina: Airbus prevede forte domanda di aerei nel Paese nei prossimi 20 anni

Leggi su Romadailynews.it

Guangzhou, 13 nov – (Xinhua) – Secondo le previsioni di, laavra’ bisogno di oltre 9.500 nuovi velivoli per passeggeri e trasporto merci neidue decenni, grazie allacrescita delladi viaggi e trasporto merci in aereo. Secondo le ultime prospettive globali di mercato del costruttore di aeromobili, il fabbisogno della flotta cinese comprendera’ 9.330 jet passeggeri e 190per merci.Insieme, questi velivoli rappresentano oltre il 20% dellaglobale totale nello stesso periodo.ha anche previsto un aumento significativo dei viaggipro capite, con il numero di voli per persona indestinato ad aumentare da 0,5 nel 2023 a 1,7 entro il 2043. Lae’ diventata il piu’ grande mercato di un singoloper, con 2.