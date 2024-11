Liberoquotidiano.it - "Camicie nere? Meloni ha visto quelle azzurre": Bologna, Donzelli zittisce Matteo Lepore | Video

Leggi su Liberoquotidiano.it

A quattro giorni di distanza, incredibile ma vero, prosegue il surreale "processo" al governo per i fatti di. In sintesi: lo scorso sabato nella città si è tenuto un corteo di CasaPound contro il governo. In parallelo, ecco un contro-corteo di antagonisti e centri sociali, il cui unico obiettivo era arrivare allo scontro con i militanti di estrema destra. Risultato? Gli antagonisti si sono scontrati con la polizia. Ma non è tutto. Il sindaco di, ha infatti accusato il governo per quanto accaduto. Ha parlato di "" inviate dall'esecutivo, ignorando il fatto che CasaPound manifestasse contro l'esecutivo. Ma, soprattutto,ha ignorato il fatto che gli scontri hanno coinvolto solo ed esclusivamente i manifestanti di estrema sinistra. Il cortocircuito è totale, ma prosegue alimentato da stampa e media progressisti.