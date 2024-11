.com - Bonus Natale, il Cdm dà l’ok ad allargare la platea degli aventi diritto

(Adnkronos) – Si allarga ladei beneficiari deldi 100 euro che sarà erogato con la tredicesima. La norma che amplia la, a quanto si apprende, sarebbe contenuta nello stesso decreto approvato oggi dal Cdm per riaprire i termini per l’adesione al concordato preventivo biennale, con nuova scadenza al 12 dicembre. Ilconsiste in un’indennità di 100 euro e sarà corrisposto ai lavoratori dipendenti, in presenza di determinati requisiti, direttamente nella tredicesima mensilità. Ilè disciplinato nel dettaglio dall’art. 2-bis, inserito in sede di conversione del D.L. n. 113/2024 a opera della L. n. 143/2024. L’indennità ricalca come modalità di erogazione le regole già previste per altre tipologie di(es. trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente art.