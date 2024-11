Ilrestodelcarlino.it - Aldini al gelo, studenti in sciopero: "Il riscaldamento non funziona". Il preside: "Colpa dei locali allagati"

di Federica Gieri Samoggia Oggidegliall’IisValeriani a causa delin classe. Piumini e sciarpe non bastano a scaldare. La comunicazione, apparsa su Instagram, è davvero formale: "deglie delle studentesse – si legge sul social network –. Si comunica che in data mercoledì 13 novembre (oggi, ndr) è indetto dai rappresentanti di istitutoa causa della temperatura ingestibile presente a scuola". Per la cronaca, l’istituto di via Bassanelli annovera 302 professori e quasi 2.400sparpagliati in 108 aule più laboratori e zero palestre. Perché le due palestre si sono allagate con l’alluvione e sono off limits con trasloco al complesso sportivo Arcoveggio e alla palestra Alutto in via Arcoveggio. Davanti all’annuncio più di un prof è sbottato con un: "Dovevano farlo prima! Fanno bene".