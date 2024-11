Ilrestodelcarlino.it - Unahotels, chiudi la pratica europea. Vincere per ipotecare almeno i playoff

Una vittoria per assicurarsi () i play-in della ‘Basketball Champions League’. La Pallacanestro Reggiana che alle 20 ospiterà i polacchi dello Slask Wroclaw scenderà in campo con un unico e chiaro obiettivo: risolvere lail prima possibile, in modo da affrontare i prossimi impegni di coppa con la garanzia che – cascasse il mondo – ci sarà comunque un futuro in questa intrigante kermesse. Senglin e compagni, al contrario, non hanno possibilità di errore e per nutrire ancora speranze di qualificazione devono assolutamente espugnare il ‘PalaBigi’. Il regolamento, lo ricordiamo, prevede che le prime classificate di ciascuno degli otto gironi accedano direttamente ai(ottavi di finale), le seconde e le terze ‘spareggino’ (ai play-in appunto) e le quarte (ovvero le ultime) vengano eliminate.