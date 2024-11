Liberoquotidiano.it - Tumore, micro-robot biodegradabili per operazioni senza bisturi: l'ultima frontiera

Un team di ricercatori della Facoltà di Ingegneria dell'Università di Bolzano ha progettato innovativiflessibili, autonomi e intelligenti, in grado di operare all'interno del corpo umanobisogno di incisioni chirurgiche. Questi minuscoli dispositivi, così come spiega AdnKronos Salute, grandi quanto una frazione di millimetro, possono essere introdotti per somministrare farmaci, come chemioterapici, in dosi altamente precise o per eseguire interventi minimamente invasivi e prelievi di tessuto. Il progetto, chiamato “Flexibots,” è frutto della collaborazione internazionale tra l'Università di Bolzano, sotto la guida del professor Niko Münzenrieder, e il gruppo diica multiscala dell'ETH di Zurigo, diretto dal professor Bradley Nelson, con il contributo del ricercatore Giuseppe Cantarella dell'Università di Modena e Reggio Emilia.