Ilfattoquotidiano.it - Roma, si spaccia per prete e chiede un prestito alle Poste con una patente rubata a un prelato: in passato si era finto morto. Arrestato 61enne

Leggi l'articolo completo su Ilfattoquotidiano.it

Si trovava all’interno dell’ufficio postale di via Anastasio II, a, travestito daper rire un finanziamento bancoposta esibendo anche unadi guida precedentemente sottratta ad un altodello Stato del Vaticano. Segnalato alla Polizia Postale dall’Ufficio Fraud Management diItaliane, l’uomo – unpluripregiudicatono – è statodagli agenti.L’uomo, che indossava un abito talare, si trovava in compagnia di un altro soggetto ed è stato bloccato grazie al rapido intervento degli investigatori della Polizia Postale che, già da diversi giorni, monitoravano gli uffici postali del quartiere considerati a maggior rischio per la commissione dei reati di truffa.Dagli accertamenti, rende noto la Questura di, è emerso che ilinaveva inviato il proprio certificato di morte contraffattoProcure dove era imputato per ottenere l’estinzione dei processi.