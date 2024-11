Sport.periodicodaily.com - Irlanda-Finlandia: le probabili formazioni

Gara valida per la quinta giornata del gruppo 2 di Lega B di Nations League 2024/2025. Le due squadre si giocano la permanenza nella categoria trovandosi nelle ultime due posizioni.si giocherà giovedì 14 novembre 2024 alle ore 20.45 presso lo stadio Aviva di Dublino.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADREI padroni di casa hanno provato a svoltare chiamando in panchina l’islandese Hallgrimsson, ma i risultati stentano ad arrivare. Al debutto è arrivata la sconfitta contro i cugini inglesi, quindi altro ko con la Grecia, e poi la vittoria contro laed infine nuovo passo falso con la Grecia. Peggio hanno fatto gli islandesi che non hanno ancora collezionato un punto. La classifica condanna i biancoazzurri, che hanno segnato soltanto due reti incassandone dieci.