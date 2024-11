Inter-news.it - Inter, due giorni di riposo meritato. Ecco quando si rientra

Leggi su Inter-news.it

Simone Inzaghi ha lasciato deiliberi a chi non è partito con le Nazionali. Chi è rimasto a Milano ha avuto qualche momento di relax in famiglia in attesa dire ad Appiano Gentile. IMPEGNI – Con il pareggio contro il Napoli, si va a chiudere una parte importante della stagione dell’. L’1-1 rimediato a San Siro contro gli azzurri, ha riaperto una classifica molto equilibrata con ben sei squadre nel giro di due punti., Atalanta, Fiorentina e Lazio tallonano lo stesso Napoli a un solo punto, mentre due lunghezze più in basso c’è anche la Juventus. Tutte queste potrebbero candidarsi a un posto in Champions League. Con gli impegni delle rispettive Nazionali, l’si ritrova Appiano Gentile svuotato con quasi tutti i big che partono per l’Europa o come Lautaro Martinez e Taremi verso Argentina e Iran.