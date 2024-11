Anteprima24.it - Insufficienza respiratoria per un bimbo di 6 anni: trasportato d’urgenza al Santabono in elisoccorso

Tempo di lettura: < 1 minutoE' stato necessario il trasporto inal Santobono di Napoli per curare undi 6colpito da unacon sindrome genetica.L'intervento del mezzo aereo è avvenuto alle 22.30 presso l'eliporto in viale Delcogliano di Benevento. Il personale medico del San Pio ha preferito disporre per il trasferimento delpresso l'ospedale pediatrico di Napoli meglio attrezzato ad offrire le cure necessarie al piccolo.