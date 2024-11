Ilfattoquotidiano.it - “Il flop di Harris? Il suprematismo ha infettato anche i gruppi non bianchi. Noi donne nere ci sentiamo tradite” | L’intervista

“Ho sempre saputo che quello che non va in America va oltre la politica. E ho iniziato questo lavoro con la consapevolezza che uomini e, elezione dopo elezione, votano per una serie di leader che sostengono l’ingiustizia e l’ineguaglianza, minando la democrazia in supporto all’idea della supremazia bianca”. Da oltre 30 anni Aimee Allison lavora per aumentare l’accesso delleamericane alla politica e alla società. Laureata e specializzata a Stanford, nel 2018, durante il primo mandato di Donald Trump, ha fondato She the People, una organizzazione nazionale che mira a creare una classe dirigente didi colore, asiatiche, latine e nativo americane “affinché possano guidare l’America verso una nuova era politica. Un’America governata dall’amore, dalla giustizia e dal senso di appartenenza, guidata dadi colore”.